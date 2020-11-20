عرض الموقع للأصدقاء عبر «سناب تشات»

المصدر: الامارات اليوم

يتميز تطبيق «سناب تشات» بعرض مواقع أعضائه على خرائطه الخاصة، بحيث يستطيع كل منهم العثور على أصدقائه بسهولة.

ويحتاج تشارك الموقع عبر «سناب تشات» أن يكون الشخصان الراغبان في تشارك الموقع ينتميان إلى «قائمة الأصدقاء» The Friend List الخاصة بكل منهما. لذا إذا كنت ترغب في تشارك موقعك مع أحد أصدقائك تأكد أولاً من قيامك بإلغاء تفعيل «وضع الشبح» Ghost Mode في الإعدادات الخاصة بحسابك، ثم اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق «سناب تشات» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل قناع أبيض فوق خلفية صفراء، ثم انقر فوق تبويب «الدردشة» Chat في نهاية يسار الشاشة الرئيسة، ومن ثم حدد في النافذة التالية الصديق الذي تريد تشارك موقعك معه وافتح محادثة معه، كما يمكنك أيضاً أن تستخدم حقل البحث في البحث عنه مباشرة. وبمجرد فتح المحادثة ستشاهد شاشة جديدة، انقر داخلها فوق الرمز التعبيري الخاص بصديقك أو فوق اسمه في أعلى الجانب الأيسر من الشاشة، وعندها ستظهر أمامك صفحة الملف الشخصي الخاص بصديقك، انقر فوق خيار «شارك موقعي مع الصديق» Share My Location، وإذا تمت الخطوات كلها بشكل صحيح، ستتم مشاركة موقعك، وسيظهر ضمن المحادثة.