الوصول إلى إحداثيات الأماكن على تطبيق «خرائط أبل»

المصدر: الإمارات اليوم

يعتبر الوصول لإحداثيات الأماكن باستخدام نظام تحديد المواقع «جي بي إس» GPS أحد أهم مزايا تطبيقات الخرائط الموثوقة مثل «خرائط أبل»، و«خرائط غوغل». ويقصد بهذه الإحداثيات: خطوط الطول والعرض التي تحدد مكان موقع معين على سطح الأرض بدقة كبيرة. ويساعد تطبيق «خرائط أبل» على أجهزة «ماك» وأجهزة نظام تشغيل «آي أو إس» في الوصول إلى إحداثيات موقع المستخدم، أو أي موقع آخر يختاره. لذلك، إذا كنت من مستخدمي التطبيق عبر أجهزة «ماك»، فإنه يمكنك الوصول إلى إحداثيات موقع مختلف عن مكانك من خلال فتح تطبيق «الخرائط» Maps على جهازك، ثم استخدم حقل البحث أعلى الشاشة في العثور على المكان الذي تريده، أو حدد المكان من بين أماكنك المفضلة Favorites أو من المقترحات التي سيعرضها التطبيق.

عند الوصول إلى المكان المرغوب فيه، فإنه سيظهر على الخريطة في شكل دبوس أحمر، وللوصول للإحداثيات ستحتاج إلى إسقاط دبوس في هذا المكان.

انقر بعد ذلك بزر الـ«ماوس» الأيمن، أو انقر مع التثبيت فوق زر «تحكم» Control، أو انقر فوق زر «تحرير» Edit ضمن شريط القوائم ثم فوق خيار «إسقاط دبوس» Drop Pin من النافذة الظاهرة أمامك.

سيتحول لون الدبوس إلى «الأرجواني»، وهنا انقر فوقه، ثم فوق أيقونة المعلومات التي تبدو في شكل حرف «i». وأخيراً، ستظهر أمامك نافذة منبثقة تضم إحداثيات «خط الطول» Longitude و«خطوط العرض» Latitude للمكان المرغوب.