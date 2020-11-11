«سكوربيون» تطلق خوذة «الوجه الكامل»

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

أعلنت شركة «سكوربيون» الكورية الجنوبية عن إطلاق الموديل الجديد من الخوذة «Exo-Tech».

وأفادت الشركة بأن خوذة «الوجه الكامل» تعتمد أيضاً على جزء للذقن قابل للطي إلى الخلف، مشيرة إلى أنه على الرغم من أنه يتم فتح القناع مع جزء الذقن، إلا أنه يمكن فتحه وغلقه بشكل مستقل.

وأوضحت أن الخوذة الجديدة، تمتاز في كلا الوضعين بخصائص إيروديناميكية جيدة، حيث تعمل هذه التقنية، التي تطلق عليها «سكوربيون» اسم Flip Back، على إمكانية التصريح المزدوج للخوذة الجديدة، باعتبارها خوذة وجه كامل وخوذة «جيت» Jet.

وأضافت الشركة أن الخوذة الجديدة مصنوعة من «البولي كربونات»، وتم اختبارها وفقاً لمعيار «ECE 22-05»، وتتوافر في غلافين مختلفين، وبأحجام تبدأ من «XS» وحتى «XXL».