«شاومي» تكشف عن ساعة رياضية ذكية

المصدر: بكين ■د.ب.أ

كشفت شركة «شاومي» الصينية عن ساعة ذكية جديدة، عبارة عن إصدار رياضي من الساعة الذكية «Mi Watch Revolve» يمتاز بجسم خفيف الوزن مصنوع من الألمنيوم وبكلفة منخفضة.

وذكرت الشركة أن الساعة الجديدة «Mi Watch Color Sports Edition» تأتي في جسم بوزن 32.5 غراماً، وبمجموعة متنوعة من الألوان، مشيرة إلى أن جسم الساعة يمتاز بمقاومة الماء حتى عمق 50 متراً.

وأشارت إلى أن باقة التجهيزات التقنية للساعة تشتمل على شاشة «AMOLED» قياس 1.39 بوصة، وتعمل بدقة وضوح «454x454 بيكسل»، مع بطارية سعة 420 مللي أمبير/‏‏ساعة، فيما تمتد فترة التشغيل حتى أسبوعين.