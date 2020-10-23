التصفية بحسب اللون في «جداول غوغل»

المصدر: الامارات اليوم

عندما تمتلئ الجداول بالبيانات قد لا يستطيع من ينظر إليها استخلاص المعلومة المفيدة، وترهقه كثرة البيانات والأرقام المجرّدة التي لا تشي بمعلومة ظاهرة. لذا تحاول التطبيقات التي تتعامل مع الجداول والأرقام أن تقدم لمستخدمها بعض الأدوات التي يمكنه من خلالها تمييز بعض البيانات. ومن ذلك مثلاً اختيار اللون معياراً لإبراز أهم البيانات في الجدول، وعدم انشغال من ينظر بالمعلومات الأقل أهمية.

ومن التطبيقات التي تهتم بهذا النوع من التمييز تطبيق «جداول غوغل» Google Sheets الذي يعمل عبر الـ«ويب».

فإذا كنت من مستخدمي هذا التطبيق عبر الحاسب ورغبت في استخدام المرشحات اللونية في الجداول التي تعدها، اتبع الخطوات التالية:

افتح الجدول الذي ترغب في تطبيق المرشحات اللونية عليه الذي أعددته باستخدامGoogle Sheets، ثم حدد الخلايا التي ترغب في تمييزها، ومن ثم انقر فوق قائمة «البيانات» Data في شريط القوائم أعلى الشاشة، وبعد ذلك مرر داخل النافذة المنسدلة وانقر فوق خيار «إنشاء فلتر»Create a Filter، ثم انقر فوق أيقونة المثلث المكون من خطوط أفقية عدة بجوار عنوان الخلايا التي اخترت تظليها، وعندها مرر داخل النافذة المنسدلة ثم فوق خيار فلترة حسب اللون، واختر إذا كنت ترغب في تصنيف البيانات وفقاً للون النص أو لون التعبئة Fill Color، وبعدها حدد اللون الذي ترغب في التصنيف على أساسه من الألوان الموجودة في الجدول، وعلى الفور ستتم فلترة البيانات لتظهر المجموعة اللونية المختارة أعلى النطاق.