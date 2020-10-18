«نوبيا» تطلق ساعة ذكية بشاشة منحنية

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «نوبيا الصينية» عن إطلاق ساعتها الذكية Watch بشاشة منحنية AMOLED قياس 4.01 بوصات، وبسعر يبلغ 219 دولاراً (800 درهم). وتروّج «نوبيا» للساعة الجديدة من خلال فترة تشغيل بطارية تمتد إلى سبعة أيام في وضع توفير الطاقة، وحتى 36 ساعة في وضع التشغيل العادي، فيما يمتاز جسم الساعة بمقاومة الغبار والأتربة ورذاذ الماء. كما تزخر الساعة الجديدة بمجموعة مستشعرات لتتبع الرياضات، وقياس معدل نبضات القلب، ومراقبة خصائص النوم، في حين يمكن تخصيص واجهة الساعة بصور المستخدم الخاصة.