الوصول إلى الرقم المتسلسل الخاص بـ «HomePod»

المصدر: الامارات اليوم

يحتاج مستخدمو سماعة «HomePod» المنزلية التابعة لشركة «أبل»، إلى الوصول للرقم المتسلسل الخاص بها، لمعرفة تفاصيل الضمان عند تعرضها لبعض الأعطال، لكن «أبل» لا تسجل هذا الرقم دائماً على كل قطعة من هذه السماعات، وهنا يقع المستخدم في حيرة إزاء عجزه عن معرفة هذا الرقم، والحقيقة أن هناك أكثر من طريقة للوصول للرقم المتسلسل لسماعات «HomePod»، بعضها يعتمد على تطبيق الإعدادات في الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس»، وبعضها يعتمد على استخدام تطبيق المنزل في أجهزة «آي أو إس» وأجهزة «ماك».

فإذا كنت من مستخدمي هذا النوع من السماعات وترغب في الوصول إلى الرقم المتسلسل الخاص بها من خلال تطبيق المنزل، اتبع الخطوات التالية: افتح «تطبيق المنزل» Home App على جهاز «آي فون» أو «آي باد» أو أجهزة «ماك»، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل منزل صغير، وفي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس»، انقر نقرة مطولة على سماعة «HomePod» التي ترغب في العثور على الرقم المتسلسل الخاص بها، أو انقر بزر الفأرة الأيمن فوق السماعة المرغوبة في أجهزة «ماك»، كما يمكنك النقر فوق أيقونة «الإعدادات» Settings التي تبدو على شكل ترس في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة في أجهزة «آي فون» و«آي باد»، أما في أجهزة «ماك» فانقر فوق الإعدادات، ومن ثم مرر للأسفل لتصل إلى «الرقم المتسلسل» Serial Number.