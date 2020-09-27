تعرّف على أسرع قرص تخزين في العالم

المصدر: تايبيه - د ب أ

أعلنت شركة "أداتا"، عن إطلاق قرص الحالة الساكنة "XPG Gammix S70 M.2 SSD" الجديد، الذي يعتبر أسرع قرص "M.2 SSD" في العالم، حيث إنه يمتاز بسرعة فائقة للغاية تصل إلى 7400 ميغابايت/ثانية عبر "PCIe 4.0".



وأوضحت الشركة التايوانية أن القرص الجديد يتوافر بسعة تخزينية تبلغ 1 و2 تيرابايت، مشيرة إلى أنه على الرغم من أنه يمكن استعمال قرص "SSD" الجديد عبر "PCIe 3.0"، إلا أن ذلك يحد من سرعة نقل البيانات، ويعمل المشتت الحراري الكبير على خفض درجات الحرارة أثناء التشغيل بنسبة تصل إلى 30%.



وأضافت أنه بفضل السرعة الفائقة، التي تبلغ 7400 ميغابايت/الثانية، فإن قرص الحالة الساكنة الجديد يعتبر من الخيارات المثالية لعشاق الألعاب، الذين يعتمدون على حواسيب فائقة الأداء ومزودة ببطاقة الرسوميات "نفيديا GeForce RTX 3080" أو حتى الموديل "RTX 3090"، كما يمكن استعماله مع أجهزة "بلاي ستيشن 5" الجديدة، التي تأتي بالفعل مزودة بقرص "SSD" بسعة 825 غيغابايت، لكنها غير كافية بالنسبة لأحجام الألعاب المتطورة.