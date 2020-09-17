المصدر: الإمارات اليوم

يمكن لمستخدمي أجهزة «أبل» الاستعانة بـ«تطبيقات الاختصارات» Shortcuts App في جدولة الرسائل عبر تطبيق «واتس أب» لمدة أسبوع، وهو أمر مهم لهؤلاء الذين يخشون نسيان تهنئة الأصدقاء بمناسبة معينة، أو الرد على بعض رسائل العمل المهمة في أوقاتها، لذلك يمكن جدولة الرسائل من خلال تنزيل تطبيق «Shortcuts App» ثم افتحه.

انقر فوق تبويب: «التشغيل الآلي» Automation في الأسفل ثم فوق خيار: «إنشاء تشغيل آلي شخصي» Create Personal Automation.

توجه إلى خيار: «Time of Day» داخل النافذة التالية لتفعيل التشغيل التلقائي، واختر التواريخ والمواعيد التي ترغب في جدولة رسائل «واتس أب» خلالها، وعند الانتهاء انقر فوق زر: «التالي» Next.

انقر بعد ذلك فوق خيار: «إضافة إجراء» Add Action ثم اكتب داخل حقل البحث كلمة «نص» Text ثم انقر فوق الكلمة من بين الإجراءات التي ستظهر أمامك.

أدخل الرسالة التي ترغب في جدولتها في حقل النص، مثل التهنئة بيوم الميلاد أو بمناسبة معينة، ثم انقر فوق أيقونة «+» تحت حقل النص، واستخدم حقل البحث في العثور على تطبيق «واتس أب»، وهنا ستظهر أمامك مجموعة إجراءات، لذلك، انقر فوق: «إرسال رسالة عبر تطبيق واتس أب».

اختر الشخص المستقبل وانقر فوق زر: «التالي» Next، ثم فوق زر «تم» Done داخل النافذة التالية.

وفي موعد الرسالة الذي جدولته، سيصل إليك تنبيه من تطبيق Shortcuts، وهنا انقر فوقه لينقلك إلى تطبيق «واتس أب» والرسالة المجدولة، ثم انقر فوق: «إرسال».