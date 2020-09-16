«زوهو» تطلق منصة برمجيات جديدة للشركات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «زوهو كوربوريشن»، المتخصصة في برمجيات تطبيقات الأعمال، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن إطلاق منصة برمجيات «وورك بليس» Workplace للشركات، موضحة أن المنصة تدمج بين أدوات التعاون والإنتاجية والتواصل.

وأضافت الشركة، في بيان، أن المنصة تتمحور حول حزمة مكتملة المزايا من تطبيقات البريد الإلكتروني والمكتب السحابي للأعمال التجارية، كما تشتمل على تسعة تطبيقات مدمجة بإحكام مبنية على نموذج بيانات مشترك، وموحدة من خلال تقنيات بحث وذكاء اصطناعي مشتركة عبر لوحة بيانات واحدة، ما يتيح للعملاء حل مشكلات الأعمال بطريقة سريعة وتعاونية.

وقال رئيس «زوهو كورب» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيدر نظام، إن «طبيعة العمل تغيرت بلاشك، لذا تم تطوير منصة (وورك بليس) لمواكبة هذا التغير، إذ لم تعد الشركات تتطلع لحل مشكلة خاصة بالتعاون، بل تتطلع لحل مشكلة مرتبطة بإعداد فواتير مخصصة أو مشكلة متعلقة بتمكين المبيعات، أو مشكلة تعترض تقديم الدعم»، لافتاً إلى أن «منصات التعاون تحتاج لتيسير عملية تحسين نتائج الأعمال، وليس فقط تحسين الإنتاجية». وأضاف: «من هنا، تتميز (وورك بليس)، بفضل تكاملات مسبقة الإنشاء مع تطبيقات أعمال قوية وسياقية واستمرارية عبر تطبيقات وأجهزة وأقسام متعددة، عن غيرها من المنصات الأخرى في امتلاكها الرؤية والأداء الوظيفي لتلبية الاحتياجات الواسعة للأعمال التجارية العصرية».