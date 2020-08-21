«باكي» تكشف عن ساعة ذكية بمزايا صحية

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشفت شركة «باكي» عن ساعة ذكية جديدة، توفر العديد من المزايا الصحية.

وأفادت الشركة بأن الساعة «GTX» الجديدة تمتاز بشاشة مستديرة، وهي متوافقة مع نظامَي التشغيل «آي أو إس» و«أندرويد».

وأوضحت أنه تم تجهيز الساعة بمستشعر تسارع ومستشعر بصري لتسجيل معدل ضربات القلب، إضافة إلى أنه يمكن للساعة قياس ضغط الدم وتشبع الأوكسجين في الدم، مع قياس مدة النوم وتقييم جودته.

وأضافت أنه تم تجهيز الساعة أيضاً بعداد الخطوات، الذي يمكن استخدامه لتسجيل النشاط اليومي، مع دعم العديد من الألعاب الرياضية.

وبينت «باكي» أنه نظراً إلى أن الساعة لا تحتوي على جهاز استقبال GPS خاص بها، يلزم وجود هاتف ذكي متصل عبر الـ«بلوتوث» للتسجيل الدقيق للمسافة المقطوعة، مشيرة إلى أن الساعة الجديدة تتمتع بحماية من التأثيرات الضارة للغبار والماء وفقاً لمعيار IP68.