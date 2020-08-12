إضافة أماكن متعددة إلى «المفضلة» في تطبيق الطقس

المصدر: الامارات اليوم

يعتبر «تطبيق الطقس» Weather App الملحق بنظام التشغيل «ويندوز 10» من أفضل التطبيقات التي تقدم للمستخدم معلومات وافرة عن طقس الأماكن التي يهتم بها. ويضم التطبيق على بساطته ميزات كثيرة، منها إمكانية إضافة أكثر من مكان إلى قائمة الأماكن المفضلة، فقد يكون المستخدم من هواة الأسفار أو دائم التنقل ويفضل دوماً الاطلاع على كل جديد بشأن المكان الذي سينتقل إليه.

إذا كانت لك الرغبة نفسها وتود إضافة عدة أماكن إلى قائمة الأماكن المفضلة في التطبيق، اتبع الخطوات التالية: افتح قائمة «إبدأ» Start التي تبدو في شكل مجموعة نوافذ في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، ثم انقر فوق الأيقونة التي تضم درجات الحرارة والسحاب في الجانب الأيمن من قائمة إبدأ، ومن ثم مرر داخل شريط القوائم الموجود يسار نافذة التطبيق، وانقر فوق قائمة الأماكن المفضلة، وتبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل نجم ينتهي بعدة خطوط أفقية.

وبعدها انتقل إلى يمين النافذة وانقر فوق الأيقونة التي تحمل شكل علامة الجمع «+»، لتظهر أمامك نافذة جديدة، عندها أضف المكان الذي ترغبه في الحقل الفارغ تحت عبارة «أضف إلى الأماكن المفضلة» Add To Favorites ثم انقر فوق اسم المكان داخل القائمة المنسدلة التي ستظهر، وبموجب ذلك سيظهر أمامك في كل مرة تفتح فيها تبويب الأماكن. ولو فكرت لاحقاً في حذف المكان من قائمة الأماكن المفضلة، انقر فوق المستطيل الخاص به في النافذة بزر الفأرة الأيمن ثم فوق خيار «الإزالة من قائمة التفضيلات» Remove from Favorites.