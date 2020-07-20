اختيار أنواع الاستضافة للاجتماعات في «Zoom»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حظي تطبيق «زووم» Zoom المتخصص في إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات ومؤتمرات الفيديو بشهرة واسعة خلال الفترة الماضية التي اشتد فيها انتشار فيروس «كورونا»، وذلك في ظل التزام معظم العاملين بالعمل من المنزل، وعقد اجتماعات العمل من خلال المنصات الرقمية. ونظراً لأن بعض هذه الاجتماعات تصطبغ بالصبغة الرسمية، منح التطبيق مستخدمه إمكانات عديدة في استضافة الاجتماعات وإداراتها وتحديد الأدوار المنوطة بالحضور. فإذا كنت من مستخدمي إصدار التطبيق الخاص بحاسبات «ويندوز»، اتبع النصائح التالية عند إدارة الاجتماعات: إذا اخترت دور Host عند عقد اجتماعات الـ«ويب»، فإن ذلك يعني أن بمقدورك جدولة الاجتماعات، ولديك كل الصلاحيات في إدارة الاجتماع، ولا يمكن أن يلعب شخص آخر دور المضيف نفسه معك.

وانقر فوق خيار Co- Host لتتشارك صلاحيات إدارة الاجتماع مع شخص آخر، والتي تسمح له بالتعامل مع الجوانب الإدارية في الاجتماع، مثل إيقاف صوت أحد الحاضرين أو بدء وإيقاف التسجيل، لكن لابد أن تقوم بتحديد المضيف المشارك أثناء الاجتماع، علماً بأنه ليس بمقدور المضيف المشارك بدء الاجتماع.

واختر تبويب Alternative Hosts لتشارك أدوات التحكم ذاتها التي منحتها للمضيف المشارك مع المشاركين البدلاء، إضافة إلى السماح لهم ببدء الاجتماع، وإمكانية تحديدهم ابتداء أثناء جدولة الاجتماع.