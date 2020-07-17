«فايرفوكس 78» يُصلح 13 ثغرة أمنية 7 منها عالية الخطورة

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

عمل التحديث الأخير من متصفح «فايرفوكس»، الذي طرحته شركة «موزيلا»، مطلع الأسبوع الجاري، على إصلاح 13 ثغرة أمنية كانت موجودة في الإصدار السابق من المتصفح، وصفت سبع منها بأنها عالية الخطورة.

لكن بالمقابل، كانت الميزات والخواص الجديدة في التحديث الجديد، الذي يحمل اسم «فايرفوكس 78» محدودة ومتواضعة، أبرزها تحسينات للقضاء على أدوات تتبع المستخدم، كما أنه احتوى على أخطاء غير معتادة تطلبت «تحديث التحديث» بعد طرحه للاستخدام رسمياً.

ووفقاً لمراجعة تقنية أجراها محللو قسم المتصفحات في موقع «كمبيوتر وورلد»، ونشرت نتائجها، أخيراً، فإن التحديث الجديد من «فايرفوكس» لا يمثل نقلة كبيرة أو مهمة، سواء عند مقارنته ببعض الإصدارات السابقة منه، أو بما تقدمه المتصفحات المنافسة وفي صدارتها «غوغل كروم» و«مايكروسوفت إيدج».

أبرز الميزات

وتمثلت أبرز الميزات الجديدة التي حملها «فايرفوكس 78»، بـ«لوحة الحماية الموحدة»، وهي واجهة تفاعل مبسطة وجامعة، يمكن من خلالها للمستخدم الاستفادة من التحسينات التي أدخلت على خاصية تعقب أدوات وتقنيات تتبع أنشطة المستخدم التي يقوم بها من خلال المتصفح، مثل زياراته للمواقع المختلفة، واستخدامه لخدمات الإنترنت، مثل الشراء والتسوّق، وتنزيل البرامج والكتب، ومدة بقائه في المواقع المختلفة وغير ذلك.

ووصف محللو «كمبيوتر وورلد»، التحسينات التي أدخلت على هذه الوظيفة بأنها عملية «سحق» شبه كاملة تقريباً، لأدوات وتقنيات تتبع أنشطة المستخدم.

وتضمنت «لوحة الحماية الموحدة» الجديدة، تحسينات إضافية أدخلت على وظيفة حماية كلمات المرور المحفوظة داخل المتصفح، بحيث يحظر الوصول إليها لغير صاحب الحساب أو من يملك حق استخدام البرنامج، وفي الوقت نفسه تقوية وتوسيع نطاق خاصية الإبلاغ عن أي انتهاك وتسرب يحدث للبيانات المهمة المحفوظة في البرنامج، سواء كلمات مرور أو غيرها، إذ بات المتصفح يراجع عدداً أكبر من قوائم البيانات المسربة عبر الإنترنت، ويقوم بمضاهاتها بالبيانات المحفوظة، وفق خوارزميات محدثة، تضمن الاكتشاف والإبلاغ بسرعة أكبر.

3 تحسينات

وتضمن التحديث الجديد ثلاثة تحسينات أخرى، الأولى التحسينات التي أدخلت على خيارات الضبط، والتي تضمنت اختصار بعض الخطوات التي كانت مطلوبة للوصول إلى وضعية ضبط بعينها، لتصبح عملية الضبط أكثر سهولة، وكذلك إضافة بعض الوضعيات الجديدة، فيما تمثل التحسين الثاني بخاصية التعامل مع المشكلات التي قد تنجم عن عملية تحديث المتصفح مستقبلاً، حيث تعمل هذه الوظيفة من خلال مفتاح أطلق عليه «التجديد»، وعند الضغط عليه يقوم المتصفح بتنظيف نفسه، والعمل على إزالة المشكلات الناجمة عن عملية التحديث، دون الحاجة إلى إعادة تثبيت المتصفح مرة أخرى.

أما التحسين الثالث، فأدخل على شاشة التوقف التي تجعل المتصفح في حالة سكون تام، حيث جرى تعديلها بحيث يكون التوقف جارياً كما هو معتاد، لكن من دون إيقاف أو التأثير في أي دردشة أو محادثة جارية عبر الفيديو في تلك الأثناء.

مشكلات التحديث

وصاحب التحديث الجديد ظهور مشكلات غير معتادة، حيث إن «موزيلا» الشركة المنتجة للمتصفح، تتبع دورة تحديث ذات إيقاع سريع، يصل إلى أربعة أسابيع فقط، وبالتالي فهي أسرع من شركات «غوغل» و«مايكروسوفت» و«أبل» في هذا المضمار، ولم يكن من المعتاد ظهور مشكلات مفاجئة في تحديثاتها الدورية. لكن مع «فايرفوكس 78»، تبين في اليوم التالي لطرحه رسمياً، أنه بمجرد التثبيت، تظهر ثلاث مشكلات، هي اختفاء جميع محركات البحث المخزنة في المتصفح قبل التثبيت، إضافة إلى توقف وظيفة الإكمال التلقائي لشريط العناوين، علاوة على حدوث اضطراب في حقل محرك البحث في الصفحة الرئيسة.

ومع هذه الأخطاء اضطرت الشركة إلى طرح «تحديث للتحديث» للقضاء على المشكلات الثلاث، لمن لم يقوموا بعد بتنزيل التحديث الجديد، أو طرح ملف مستقل لعلاج هذه المشكلات لدى من قاموا بتثبيت التحديث بالفعل.

تصحيح ثغرات

ومن الناحية الأمنية، عمل مهندسو «موزيلا» بتصحيح 13 ثغرة أمنية، تم الإبلاغ عن وجودها في الإصدار السابق من المتصفح، كان من بينها سبع ثغرات مصنفة على درجة «عالية» الخطورة، وهي ثانية درجات الخطورة الأمنية في متصفحات «فايرفوكس»، لكن لم يكن هناك أي أخطاء أو ثغرات مصنفة على الدرجة الأولى المعروفة باسم «الحرجة»، وذلك على عكس العديد من الإصدارات والتحديثات السابقة، ما يعكس تحسّن الوضع الأمني للمتصفح ككل خلال هذه الدورة من التحديث.

«لوحة القيادة الموحّدة»

توفر «لوحة القيادة الموحدة»، التي تميّز بها الإصدار الجديد من متصفح «فايرفوكس»، قدراً أكبر من الراحة، كونها مصممة بطريقة محسنة، مقارنة بما كان عليه الأمر في الإصدارات السابقة من المتصفح، بحيث تعرض العناصر الجديدة الموجودة بها كلمات المرور التي وقعت ضحية للانتهاكات المعروفة، وكذلك الخطوات التي اتخذها المستخدم بالفعل للتخفيف من الانتهاكات المذكورة، التي قد تنطوي على تغيير كلمات المرور، ووضع المصادقة الثنائية في الحسبان وما شابه. ويمكن استدعاء لوحة تحكم الحماية من «فايرفوكس» من القائمة في أقصى اليمين (الخطوط الأفقية الثلاثة) أو عن طريق الدخول في أمر «حول - الحماية» في شريط العناوين.