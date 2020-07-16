شركة Zendure تطلق شاحن سفر جديداً

المصدر: بالو ألتو - د.ب.أ

أعلنت شركة Zendure الأميركية عن إطلاق شاحن السفر (Passport II Pro) الجديد، الذي يحل محل جميع الشواحن السريعة تقريباً، بسعر يبلغ 35 دولاراً (128 درهماً). وأوضحت الشركة أن الشاحن الجديد يتوافق مع المقابس الكهربائية في أكثر من 200 بلد حول العالم، وذلك بفضل تقنية (GAN) الحديثة، وهو يتيح إمكانية توصيل الطاقة بقدرة 61 واط، وإمكانية شحن ما يصل إلى ستة أجهزة في الوقت نفسه.

واضافت أن الشاحن (Passport II Pro) يأتي بجسم أخف وزناً من الموديلات السابقة، لكنه يوفر مزيداً من الوظائف، حيث يمكن استعمال منفذ (USB-C PD) بقدرة 61 واط لشحن أجهزة «أبل ماك بوك»، ومعظم أجهزة الـ«لاب توب» الأخرى، التي يمكن شحنها عن طريق منفذ (USB-C).

كما يمكن استعمال الشاحن مع هواتف «سامسونغ غالاكسي» و«أبل آي فون» وجميع أجهزة (USB) الأخرى، التي يتم شحنها عن طريق ثلاثة منافذ (USB-A) إضافية ومنفذ (USB-C) ثان بقدرة تصل إلى 12 واط.