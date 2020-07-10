«ليمفو» تطلق ساعة ذكية بمخطط كهربة القلب

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت شركة «ليمفو» عن ساعة ذكية جديدة تمتاز بالعديد من الوظائف الصحية المفيدة.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية (W26) مزودة بمخطط كهربة القلب (ECG)، ومستشعر لمعدل ضربات القلب، وتشبع الأوكسجين وضغط الدم، فضلاً عن مقياس لدرجة حرارة الجسم.

وأضافت أنه يمكن أيضاً استخدام الساعة الجديدة لمراقبة جودة ومدة النوم، مشيرة إلى أن الساعة تأتي مع شاشة تعمل باللمس قياس 1.75 بوصة وبدقة وضوح (320 × 385 بيكسل).

وأفادت «ليمفو» بأن ساعتها تتوافق مع نظامي التشغيل «أندرويد» و«آي أو إس» مع إتاحة عرض الإخطارات وإجراء المكالمات، لافتة إلى أنه تم تجهيز الساعة ببطارية سعة 220 مللي أمبير ساعة تصل مدة تشغيلها لأيام عدة، كما أنه إضافة إلى ذلك تتمتع الساعة بحماية من التأثيرات الضارة للغبار والماء وفقاً لفئة الحماية (IP68).