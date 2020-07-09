شركة صينية تطلق ساعة ذكية بوظائف صحية

المصدر: بكين - د.ب.أ

أطلقت شركة «زيبليز» الصينية ساعة ذكية تمتاز بوظائف صحية مفيدة.

وأفادت الشركة بأن الساعة الذكية (Neo 3) مزوّدة بمستشعر بصري لتسجيل معدل ضربات القلب، مشيرة إلى أنه بالاقتران مع الهاتف الذكي، يمكن أيضاً تسجيل الأنشطة الرياضية، مع مراقبة مدة النوم.

وأضافت أن الساعة تأتي بشاشة مستديرة قياس 1.3 بوصة وبدقة وضوح (240×240 بيكسل)، فيما يبلغ قطر جسم الساعة 47.2 ملليمتراً، بينما يبلغ سمكها 14.3 ملليمتراً ووزنها 44 غراماً، أما عرض السوار فيبلغ 22 ملليمتراً.

وذكرت الشركة أن الساعة الجديدة تتمتع بحماية جيدة ضد الأتربة والماء وفقا لفئة الحماية (IP68)، لافتة إلى أن بطارية الساعة التي تأتي بسعة 180 مللي أمبير/‏‏ ساعة تسمح بفترة عمل تصل إلى 20 يوماً، لكن مع المراقبة المستمرة لمعدل ضربات القلب فإن هذه المدة تقل إلى 10 ساعات.