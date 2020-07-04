إجراء مكالمات «فيس تايم» من «قائمة المفضلة»

المصدر: الامارات اليوم

إذا كنت تكرر الاتصال بأشخاص معينين باستخدام تطبيق Facetime عبر أجهزة «آي فون»، فإن بمقدورك توفير بعض الوقت من خلال إضافتهم إلى «قائمة المفضلة» Favorites list في تطبيق الهاتف.

فالمعروف أن التطبيق يسهل على المستخدم الاتصال بهؤلاء الذين يكثر من الاتصال بهم، عبر إضافتهم إلى القائمة. ومن خلال هذه الإضافة، سيمكنك النقر فقط فوق اسم الشخص الذي ترغب التحدث معه، لبدء مكالمة معه من خلال تطبيق Facetime.

ويمكنك إضافة شخص معين إلى «قائمة المفضلة» في تطبيق الهاتف، كجهة اتصال في Facetime من خلال فتح تطبيق الهاتف على جهاز «آي فون»، وتبدو الأيقونة الخاص به في شكل سماعة هاتف صغيرة، ثم انقر فوق تبويب: «المفضلة» Favorites في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة.

انقر فوق أيقونة الجمع «+» أعلى الجانب الأيسر من الشاشة، ثم ابحث عن اسم الشخص ضمن جهات الاتصال، أو اختر شخص من القائمة.

انقر بعد ذلك فوق خيار: «فيديو» Video داخل القائمة المنبثقة التي ظهرت أمامك، ثم انقر فوق تطبيق FaceTime من بين خيارات الفيديو المتاحة أمامك، وبموجب ذلك ستعود مرة أخرى إلى شاشة المفضلة، وستشاهد الشخص الذي أضفته، وقد ظهرت تحت اسمه طريقة الاتصال به من خلال تطبيق FaceTime.

إذا أردت الاتصال بهذا الشخص في المرة المقبلة، باستخدام التطبيق، شغل تطبيق الهاتف، ثم انقر فوق كلمة FaceTime الموجودة تحت اسمه في «قائمة المفضلة».