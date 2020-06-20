«لينوو» تُطلق ساعة ذكية بـ 73 درهماً

المصدر: بكين ■د.ب.أ

أطلقت «شركة لينوو الصينية» ساعتها الذكية H50 الجديدة التي تتمتع بتصميم رياضي أنيق بسعر 20 دولاراً (نحو 73 درهماً) فقط.

وأوضحت الشركة أن ساعتها الجديدة تأتي بشاشة مستديرة قياس 1.3 بوصة مزودة بتقنية IPS وبدقة «240×240» بيكسل.

وتتوافق الساعة مع جميع أجهزة «أندرويد» و«آي أو إس»؛ حيث يتم إنشاء الاتصال بالساعة الذكية عبر تقنية «Bluetooth 4.2».

وتأتي الساعة الذكية بأبعاد «43 × 43 × 9 ملم»، وبوزن 30 غراماً، كما أنها محمية من التأثيرات الضارة للغبار والماء وفقاً لمعيار IP67. ويتم دعم تسجيل النشاط اليومي وكذلك تسجيل الأنشطة الرياضية. كما يمكن عرض التنبيهات والإشعارات عن طريق الاهتزاز. وتم تجهيز الساعة بمستشعر بصري لقياس معدل ضربات القلب، ويمكن أيضاً قياس ضغط الدم.

وتعتمد الساعة الذكية على بطارية سعة 170 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن شحنها في غضون ساعتين لتعمل لمدة تراوح بين خمسة وسبعة أيام، فيما تصل في وضع الاستعداد لأكثر من 20 يوماً.