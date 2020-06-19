«ماكيبس» تطلق ساعة ذكية بشاشة منحنية

المصدر: بكين - د.ب.أ

أطلقت شركة «ماكيبس» الصينية ساعة ذكية جديدة مزوّدة بشاشة منحنية بسعر 80 دولاراً (294 درهماً).

وأوضحت الشركة أن الساعة الذكية T20 مزوّدة بشاشة AMOLED قياس 1.5 بوصة بزاوية انحناء تبلغ 72 درجة، فيما يمكن التحكم بالساعة عن طريق المدخلات اللمسية، فضلاً عن تزويدها بزر على الجانب.

وأضافت أن الساعة الجديدة بتقنية «Bluetooth 5.0»، كما تتمتع بحماية جيدة من الغبار والماء وفقاً لمعيار الحماية IP67، مشيرة إلى أن شحن بطارية الساعة سعة 140 مللي أمبير/‏‏ ساعة، يستغرق ساعتين، لتستمر في العمل مدة 10 أيام، قد تمتد لـ15 يوماً في وضع الاستعداد.

وذكرت الشركة أنه إضافة إلى ذلك، تم تجهيز الساعة بمستشعر بصري لقياس معدل ضربات القلب، وقياس ضغط الدم.