الوصول لجميع الرسائل المميزة بنجمة في «واتس أب»

المصدر: الامارات اليوم

يسمح ملمح «الرسائل المميزة بنجمة» في تطبيق «واتس أب»، بإضافة إشارة مرجعية إلى بعض الرسائل، وذلك لأهميتها للمستخدم، أو ليتمكن من العودة إليها بسهولة، إلا أنه قد تطول هذه القائمة أحياناً، ويرغب المستخدم في مشاهدتها كلها، لذلك إذا كنت من مستخدمي تطبيق «واتس أب» عبر أجهزة «أندرويد»، فإنه يمكنك الوصول إلى كل الرسائل التي سبق لك تمييزها بنجمة من خلال فتح التطبيق الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل سماعة هاتف.

انقر فوق تبويب «المحادثات» Chats في أعلى يمين الشاشة، ثم انقر فوق أيقونة «مزيد» More التي تبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية أعلى النافذة.

مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار: «الرسائل المميزة بنجمة» Starred Messages وانقر فوقه، وهنا ستظهر أمامك نافذة جديدة تضم كل الرسائل التي سبق لك تمييزها بنجمة.

انقر فوق أي رسالة منها، ليتم توجيهك مباشرة إلى المحادثة التي تحتوي على الرسالة المميزة بالنجمة.