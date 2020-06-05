القراءة الصوتية لمحتوى صفحات الـ «ويب»

المصدر: الامارات اليوم

لا تتوقف الشركات المنتجة للمتصفحات الحديثة عن إضافة الميزات الجديدة، وتسهيل عملية التصفح، وإجراءاتها على المستخدم ليصل إلى ما يرغب فيه بسهولة.

ومن ذلك، مثلاً، قيام متصفح «مايكروسوفت إيدج» بتسهيل عملية قراءة المحتوى الموجود على صفحات الـ«ويب» صوتياً، لمساعدة المستخدمين الذين لا تمكنهم قدراتهم البصرية من القراءة بسهولة، حيث يقوم القارئ الإلكتروني في المتصفح بقراءة هذا المحتوى بصوت مرتفع.

فإذا كنت من مستخدمي الإصدارات الحديثة من المتصفح في نظام التشغيل «ويندوز 10»، ورغبت في قراءة محتوى صفحات الـ«ويب» بصوت مرتفع، اتبع الخطوات التالية: افتح متصفح «إيدج» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف «e»، ثم افتح صفحة الـ«ويب» التي ترغب في قراءة محتواها وانقر فوقها بزر الفارة الأيمن، ومن ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «القراءة بصوت مرتفع» Read Aloud وانقر فوقه، وستبدأ عملية قراءة النصوص التي تحتويها الصفحة، لذا بعد الانتهاء من قراءة الجزء المرغوب، انقر فوق أيقونة الغلق الموجودة يمين الشريط الذي ظهر أمامك في أعلى النافذة.