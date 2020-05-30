«ريدمي» الصينية تُطلق أجهزة تلفاز ذكية بتقنية 4K

المصدر: بكين ■د.ب.أ

أعلنت «شركة ريدمي الصينية» Redmi عن إطلاق ثلاثة موديلات جديدة من أجهزة التلفاز الذكية.

وأوضحت الشركة التابعة لـ«مجموعة شاومي الصينية» أن الموديل الأصغر يأتي بشاشة قياس 50 بوصة، أما الثاني: «X55» فيأتي بشاشة قياس 55 بوصة، فيما يأتي الموديل الثالث «X65» بشاشة قياس 65 بوصة.

وتزخر أجهزة التلفاز الجديدة بمعالجات «Cortex-A73» و«Cortex-A53» ثنائية النوى، مع الاعتماد على وحدة معالجات الرسوميات «Mali-G51». كما يعتمد الموديل «X55» على ذاكرة وصول عشوائي سعة 2 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايت، مع دعم تقنية «واي فاي» وتقنية «بلوتوث 5.0»، إضافة إلى منفذي USB-3.0، وثلاثة منافذ HDMI.

ومن أهم وظائف تلفاز «ريدمي» الجديد إمكانية تشغيله كمركز تحكم في تقنية «إنترنت الأشياء» في المنازل الذكية؛ إذ يمكن ربط التلفاز بأكثر من 2000 جهاز طرفي، وتتم عملية التحكم عن طريق المساعد الصوتي المدمج.

كما تسمح تقنية MEMC باحتساب إطارات إضافية، من خلالها يمكن زيادة المحتويات ذات 30 إطاراً في الثانية إلى 60 إطاراً في الثانية أو حتى 120 إطاراً في الثانية. ومن الناحية النظرية، فإن هذه التقنية تعمل على إتاحة تجربة مشاهدة أكثر سلاسة، في وقت يعمل فيه التلفاز بتقنية 4K أصلية، وبمعدل تحديث صورة ثابت يبلغ 60 هرتز.

وأشارت الشركة الصينية إلى أن نسبة الشاشة إلى جسم التلفاز تبلغ 97%، ومن المقرر طرح الأجهزة بالأسواق العالمية يونيو المقبل.