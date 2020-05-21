التوقيع الرقمي على مستندات PAGES في «ماك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في معظم الأحيان تعد المستندات التي ينبغي التوقيع عليها رقمياً في شكل ملفات «بي دي إف» PDF. ويسهل التعامل مع هذه النوعية من المستندات من خلال تطبيق Preview على أجهزة «ماك».

لكن أحياناً يعد المستخدم بعض المستندات باستخدام تطبيقات أخرى، مثل تطبيق Pages ويرغب في التوقيع عليها أيضاً، ويظن أن هذا الأمر غير ممكن. والحقيقة أن الأمر بسيط ويمكن تنفيذه بسهولة لو كان المستخدم يحتفظ بتوقيعه بتنسيق ملفات الصور.

فإذا كنت من مستخدمي تطبيق Pages عبر أجهزة «ماك»، وأردت إضافة توقيعك إلى أحد المستندات المعدة لاستخدامه، اتبع الخطوات التالية:

افتح المستند الذي ترغب في إضافة التوقيع إليه، وحرك مؤشر الفأرة إلى المكان الذي ترغب في إدراج التوقيع به داخل الصفحة، ثم انقر فوق زر «الوسائط» Media ضمن شريط الأدوات أعلى الشاشة، وحدد المكان الذي توجد به الصورة الخاصة بالتوقيع.

وبعد العثور على الصورة وتحديدها، انقر فوق زر «الإدراج» Insert في نهاية الجانب الأيسر من شريط الأدوات أعلى الشاشة، لتظهر صورة التوقيع على يمين المستند، وعندها يمكنك تحريرها بالنقر فوق زر «التنسيق» Format في أعلى الجانب الأيمن من النافذة، وبعدها تستطيع تحريك الصورة بتحديدها واستخدام إجراء السحب والإفلات، كما يمكنك إعادة تعيين حجمها بتحريك الزوايا للداخل أو الخارج.