معرفة كلمات السر المحفوظة في ICloud Keychain

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يطلق على نظام إدارة كلمات السر في أجهزة «ماك» اسم Keychain، وهو نظام يحتوي على أنواع عدة من البيانات، مثل كلمات السر، وبيانات تسجيل الدخول إلى المواقع.

وقد أدخلت شركة «أبل» على هذا الملمح تعديلات كثيرة وربطته بخدمة «آي كلاود» السحابية، ومن ثم يقوم هذا النظام بمزامنة البيانات على كل أجهزة «أبل»، كأجهزة «ماك» و«آي فون» و«آي باد». ولم يعد النظام يحفظ فقط بيانات تسجيل دخول المستخدم، بل يقترح عليه أيضاً كلمات السر الآمنة.

لكن المشكلة أن الملمح يعمل على متصفح «سفاري»، ولا يعمل على المتصفحات الأخرى التي قد يحتاج المستخدم إليها لفتح مواقع بعينها.

ويعني هذا احتياج المستخدم للاطلاع على كلمات السر، وبيانات تسجيل الدخول إلى المواقع المحفوظة عبر هذه الخدمة. فإذا كنت من مستخدمي ملمح iCloud Keychain، ورغبت في الاطلاع على كلمات السر وبيانات التسجيل للمواقع، فاتبع ما يلي: افتح متصفح «سفاري»، وانقر فوق قائمة Safari في شريط القوائم بأعلى الشاشة، ثم فوق خيار «التفضيلات» Preferences، ثم مرر حتى تصل إلى قائمة «كلمات السر» Passwords في شريط القوائم أعلى الشاشة، وتبدو الأيقونة الخاصة بها على شكل مفتاح صغير، بعدها أدخل كلمة السر الخاصة بفتح جهازك، أو اتبع إجراءات التحقق من هويتك عن طريق بصمة الإصبع Touch ID، لتظهر قائمة تضم كل كلمات السر المحفوظة في خدمة iCloud Keychain، وعندها يمكنك النقر فوق أي موقع نقرتين لترى تفاصيل الدخول إليه.