«مايكروسوفت» تطلق نسخة تجريبية من Family Safety

المصدر: ريدموند - د.ب.أ

أطلقت شركة «مايكروسوفت» نسخة تجريبية من التطبيق Family Safety، الذي يتيح إمكانية إدارة وقت وكيفية استخدام الأطفال للأجهزة العاملة بنظم التشغيل «آي أو إس» و«أندرويد» و«ويندوز»، وكذلك منصات الألعاب. وأوضحت الشركة الأميركية أن التطبيق الجديد يمكنه إخبار الوالدين بالوقت الذي يقضيه أطفالهم على الهواتف الذكية أو الحاسوب أو منصات الألعاب، إضافة إلى تنشيط خاصية إرسال الموقع لمعرفة مكان الطفل.

وأضافت أن التطبيق يعرض سلوك الاستخدام على المنصات المختلفة في رسم واضح، كما يتيح إجراء مزامنة مع الحاسوب والهاتف ومنصة الألعاب، ما يعني أنه لو قام الآباء بتحديد وقت الاستخدام بمدة 60 دقيقة على سبيل المثال، فإن التطبيق سيحسب هذه المدة على جميع الأجهزة، مشيرة إلى أنه عند انقضاء الوقت، يمكن للطفل طلب المزيد من الوقت من الآباء.