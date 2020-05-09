«أبل ميوزيك» يصل إلى أجهزة تلفاز «سامسونغ» الذكية

المصدر: سيؤول ■ د.ب.أ

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن إتاحة تطبيق الموسيقى «أبل ميوزيك»، من شركة أبل الأميركية، على أجهزة التلفاز الذكية الخاصة بها، بدءاً من موديلات عام 2018.

وأوضحت «سامسونغ» أن التطبيق يتيح الوصول إلى أكثر من 60 مليون أغنية، وآلاف قوائم التشغيل والفيديوهات الموسيقية، ومحتوى الراديو المباشر الحصري.

ويمكن للمستخدم تنزيل التطبيق من متجر Smart TV App Store، التابع لـ«سامسونغ»، أو تسجيل الدخول باستخدام «هوية أبل» Apple ID بالنسبة للمشتركين، بينما يمكن لغير المشتركين تجربة الخدمة لمدة ثلاثة أشهر مجاناً. ودمجت «سامسونغ» بالفعل «AirPlay 2» وتطبيق Apple TV في هذه الموديلات، ليتمتع مستخدمو أجهزة «أبل»، الذين لديهم تلفاز «سامسونغ»، بالعديد من أهم مزايا (Apple TV 4K)، دون الحاجة إلى شراء جهاز (Set-Top-Box) بشكل منفصل.