تمييز الحروف الأولى في مستندات «وورد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يزخر برنامج «وورد» بالملامح والميزات التي يغفل عنها كثيرون، وعندما يطلعون على هذه الميزات في أحد مستندات «وورد» يعتقدون أن المستخدم قد استعان بتطبيقات أخرى في تنفيذها، وأنهم لا يستطيعون تقليد هذا الإبداع بحكم افتقارهم إلى تلك الأدوات.

والحقيقة أن الكثير من هذه التغييرات تتم من خلال برنامج «وورد» نفسه، ومن ذلك مثلاً فصل الحرف الأول من كل فقرة، أو تكبيره في اللغة الإنجليزية ليظهر بشكل مختلف عن بقية الفقرة ويضيف بعض التميز إلى المستند، فإذا كنت أحد مستخدمي هذا البرنامج وترغب في تمييز الحرف الأول في فقرات مستندك، فاتبع الخطوات التالية: افتح المستند المعد باستخدام برنامج «وورد» وتوجه إلى شريط القوائم أعلى الشاشة، ثم انقر فوق قائمة «الإدراج» Insert وتوجه إلى قائمة Text الفرعية التي ظهرت في أعلى يمين الشاشة، وبعدها انقر فوق خيار Add A Drop Cap الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مجموعة من الأسطر بجوارها حرف «A» من دون إطار، وعندها ستظهر نافذة صغيرة، انقر فوق الخيار الثاني فيها Dropped لتجعل الحرف الأول في كل فقرة استهلالياً ومنفصلاً، لكن داخل الفقرة، ثم انقر فوق الخيار الثالث In Margin لجعل الحرف الأول من كل فقرة استهلالياً ومنفصلاً، لكن داخل هامش الصفحة وليس ضمن الفقرة نفسها. ولمزيد من الخيارات انقر فوق الخيار الرابع Drop Cap Options لتختار نوع الخط والمسافة بين السطور وغير ذلك.