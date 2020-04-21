إضافة أرقام الصفحات إلى «مستندات غوغل»

المصدر: الامارات اليوم

تتعدد الميزات التي يمكن للمستخدم الحصول عليها عند الاستعانة بالبرامج المكتبية التي تتخذ من الـ«ويب» قاعدة انطلاق لها، من أبرزها تطبيق «مستندات غوغل» Google Docs، إذ يمكن للمستخدم الاستفادة من جميع الميزات الموجودة في المجموعات المكتبية الشهيرة كمجوعة «أوفيس»، فضلاً عن إمكانية الوصول للمستندات والتعديل فيها في أي وقت ومن كل مكان، وعبر الأجهزة المختلفة. ومن الميزات المهمة التي يمكن للمستخدم الاستفادة منها حتى من خلال تطبيق الهاتف إضافة الأرقام إلى صفحات المستند المختلفة لتمييزها. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «مستندات غوغل» عبر هواتف «آي فون 11» العاملة، اتبع ما يلي لإضافة الأرقام إلى صفحات المستند الذي تريده: افتح التطبيق على هاتفك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مستند أزرق، ثم حدد الملف الذي ترغب في إضافة أرقام الصفحات إليه، وانقر فوق أيقونة القلم في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة الخاصة بالمستند، ثم انتقل إلى أعلى الجانب الأيسر من الشاشة وانقر فوق أيقونة الجمع «+»، ومن ثم مرر داخل النافذة الصغيرة التي ستظهر أمامك في نهاية الشاشة حتى تصل إلى خيار «رقم الصفحة» Page number وانقر فوقه، واختر المكان الذي ترغب في إضافة رقم الصفحة إليه، بالنقر فوق أي من الأيقونات الموجودة أمامك في نهاية النافذة، والتي توضح كل منها مكان الرقم على الصفحة.