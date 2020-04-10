طالب يكتشف أخطاءً وثغرات في «سفاري»

المصدر: برلين ■د.ب.أ

أوردت مجلة التكنولوجيا «t٣n» الألمانية أن الطالب ريان بيكرين، اكتشف مجموعة من الأخطاء والثغرات الأمنية في متصفح «سفاري» من شركة «أبل»، والتي تتيح للقراصنة إمكانية الوصول إلى «الميكروفون» وكاميرا الـ«ويب» الخاصة بالمستخدم، بل يمكن مشاركة الشاشة دون علم المستخدم، حيث توجد هذه الثغرات في نظام «ماك أو إس» ونظام تشغيل الأجهزة الجوالة «آي أو إس». ونقلت المجلة عن بيكرين توضيحه أنه لم يكن الوصول إلى الميكروفون أو كاميرا الـ«ويب» هو المشكلة الأكبر على الإطلاق، بل ظهر بعض الإهمال التقني، الذي تم اكتشافه بسهولة، بحيث يمكن استغلال هذه الأخطاء لشن هجمات القرصنة على أجهزة المستخدمين.

وقال بيكرين إنه إذا كان المستخدم يرغب في حفظ إعدادات الأمان في «سفاري»، فسيقوم المتصفح بذلك ارتباطاً بالتطبيق، مبيناً أنه مثلاً إذا سمح المستخدم لتطبيق التراسل الفوري «سكايب» Skype بالوصول إلى كاميرا الـ«ويب» للمرة الأولى، بعد الاستفسار منه عما إذا كان يسمح للتطبيق بالوصول إلى الميكروفون وكاميرا الويب، وأكد المستخدم هذا الاستفسار، فإن «سفاري» يحفظ هذا الإذن ويطبقه تلقائياً مع كل مرة يتم فيها الوصول إلى كاميرا الـ«ويب» والميكروفون.