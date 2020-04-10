إضافة الصوت إلى المحتوى عبر تطبيقات «أبل»

المصدر: الامارات اليوم

تثري الجداول والملفات الصوتية المحاضرات والعروض التقديمية، وتقدم للمستخدم طريقة إضافية للوصول الى هدفه. ومن هنا سهلت شركة «أبل» على مستخدمي أجهزتها إضافة الصوت إلى المحتوى من خلال تطبيقات عدة، أبرزها تطبيق Pages وتطبيق Numbers وأيضاً تطبيق Keynote.

فإذا كنت من مستخدمي أيٍ من هذه التطبيقات عبر الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس»، يمكنك إضافة الصوت إلى المحتوى باتباع الخطوات التالية:

افتح التطبيق الذي تفضله من التطبيقات الثلاثة السابقة، وافتح المستند الذي تريده، ثم انقر فوق أيقونة الجمع في أعلى الشاشة، ومن ثم انقر زر «الوسائط» Media Button الموجود في أقصى اليمين ثم فوق خيار «التسجيل الصوتي» Record Audio، وبعدها انقر فوق زر «التسجيل» Record لتبدأ عملية التسجيل، ثم فوق زر «التوقف» Stop عندما تنتهي من تسجيل ما ترغبه. ويمكنك لاحقاً معاينة ما قمت بتسجيله أو تسجيل المزيد أو تعديل التسجيل، لذا عندما تستشعر الرضا عما سجلته، انقر خيار «الإدراج» Insert في أعلى يمين الشاشة. ويمكنك بعد ذلك تحريك أيقونة التسجيل الصوتي إلى المكان الذي ترغبه في المستند.