تقييد الحسابات في «إنستغرام» عبر الرسائل المباشرة

المصدر: الامارات اليوم

مع تزايد التنمر الذي يتعرض له بعض المراهقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قررت منصة «إنستغرام» إضافة خيار المنع أو التقييد إلى الخيارات التي تندرج تحت قسم الحظر. وبموجب هذا الخيار يمكن للمستخدم إخفاء ملفات هؤلاء الذين قد يتسببون في إزعاجه. كما يعد هذا الملمح وسيلة وقاية لمنع التعليقات المسيئة من الظهور ومنع أصحاب الملفات الهجومية من مراسلة المستخدم.

فإذا كنت من مستخدمي «إنستغرام» وعانيت بعض التصرفات المزعجة، اتبع الخطوات الآتية لتفعيل ملمح التقييد والاستفادة من مزاياه عبر الرسائل المباشرة: افتح تطبيق «إنستغرام» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا صغيرة وسجل الدخول إلى حسابك، ثم انقر فوق أيقونة «الرسائل المباشرة» Messages Direct التي تبدو في شكل مثلثين متلاصقين في أعلى يمين الشاشة، ومن ثم افتح الدردشة الخاصة بالشخص الذي ترغب في تقييد الملف الخاص به، وبعدها انقر فوق أيقونة المعلومات الموجودة في أعلى الجانب الأيمن من المحادثة، وتبدو في شكل دائرة بداخلها حرف «i»، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «التقييد» Restrict وانقر فوقه، وانقر بعد ذلك فوق خيار «تقييد هذا الحساب» Restrict Account.