الاستفادة من حقل البحث الذكي في «سفاري»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يتميز متصفح «سفاري» الخاص بأجهزة «ماك» وأجهزة «آي أو إس» بميزات كثيرة يعرفها من يتقنون التعامل معه. ومن أبرز هذه الميزات ما يعرف بـ«حقل البحث الذكي» Smart Search Field الذي يمكن من خلاله أن يصل المستخدم إلى ما يريد وبدقة كبيرة دون الاضطرار إلى زيارة محركات البحث الشهيرة، فضلاً عن إمكانية البحث داخل صفحات الـ«ويب» التي يعمل عليها المستخدم والمواقع التي تمت زيارتها سابقاً. فإذا كنت من مستخدمي متصفح «سفاري» عبر أجهزة «ماك»، استفد من هذه النصائح في تحقيق أقصى مردود من ملمح البحث الذكي: افتح «سفاري» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل بوصلة صغيرة، وتوجه إلى حقل البحث الذكي في المتصفح وأدخل إليه فقط رقم أي «رحلة جوية» Flight Number ترغب في متابعة مسارها، وسيعرض لك المتصفح اسم شركة الطيران ونقطة بداية الرحلة، ونقطة الوصول، وبوابتي الخروج والدخول، ورقم صالتي المغادرة والوصول ومدة الرحلة.

أدخل إلى حقل البحث الذكي كلمة «الطقس» Weather وسيعرض لك المتصفح درجات الحرارة العظمى والصغرى في المكان الذي توجد به وحالة المطر وكميته. كما يمكنك إدخال أي كلمة أو عبارة تريد البحث عنها إلى حقل البحث الذكي قبل التوجه إلى محركات البحث، لأن ذلك قد يقودك إلى ما تبحث عنه تماماً بدلاً من التشتت بين نتائج بحث متعددة.