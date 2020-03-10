إدراج رمز درجات الحرارة ضمن النصوص في «ماك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحتاج المستخدم أحياناً إلى إدخال بعض الرموز إلى الملفات النصية عبر الحاسب، ومنها الرموز الشهيرة في علم الرياضيات كعلامات الانتماء والمجموعة الشاملة وغيرها، أو الرموز المستخدمة في العلوم الأخرى مثل الرمز الخاص بدرجات الحرارة. لكن رغم بساطة هذا الأمر، فإن البعض لا يعرف من أين يحصل على هذه الرموز خصوصاً في أجهزة الحاسب العاملة بنظام التشغيل «ماك». لذا إذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك» ورغبت في الوصول إلى الرمز الخاص بدرجات الحرارة لإدخاله ضمن النصوص التي تدونها، اتبع الآتي: ضع مؤشر الفأرة في المكان الذي ترغب في إدخال رمز درجات الحرارة إليه، وانتقل إلى شريط القوائم في الأعلى ثم انقر فوق أيقونة «التحرير» Edit، ومن ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار «الرموز التعبيرية» وانقر فوقه.

ويمكنك بدلاً من الخطوتين السابقتين النقر فوق مجموعة الأزرار: (Control وCommand وSpace) للوصول مباشرة إلى نافذة الرموز والرسوم التعبيرية، لتظهر نافذة جديدة تضم مجموعة من الرموز التعبيرية والحروف الخاصة، وعندها اكتب داخل حقل البحث الموجود أعلاها كلمة «درجة» Degree لتصل إلى الرمز المرغوب بسهولة. وفي النافذة التالية ستظهر ثلاثة خيارات، رمز «درجات الحرارة المئوية» Celsius، ورمز «درجات الحرارة الفهرنهايتية» Fahrenheit، ورمز الدرجة البسيط الذي يمكن استخدامه في قياس الزوايا، اختر ما ترغب فيه منها.