«فيس بوك» تغلق مكاتبها في لندن بسبب كورونا

المصدر: لندن - رويترز

قالت شركة «فيس بوك» إنها ستغلق مكاتبها في العاصمة البريطانية لندن، حتى غد، بعد أن تم تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس «كورونا»، وأضافت الشركة في بيان: «زار موظف، مقره مكتبنا في سنغافورة، مكاتبنا بلندن من 24 إلى 26 فبراير 2020، وتم تشخيص إصابته بـ(كوفيد-19)»، وتابعت: «ومن ثم سنغلق مكاتبنا في لندن لإجراء عملية تطهير كاملة، وسيعمل الموظفون من منازلهم».

ونصحت «فيس بوك» موظفيها الذين مقرهم في المنطقة المنكوبة بمكتبها في سنغافورة، العمل من منازلهم حتى 13 مارس، وقالت إنها أغلقت على الفور المنطقة لتطهيرها بشكل كامل.