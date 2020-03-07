«كورونا» يضرب مؤتمرات تقنية المعلومات عالمياً

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

تسبب فيروس «كورونا» في إلغاء أو تأجيل معظم المؤتمرات والمعارض الدولية المتخصصة في تقنية المعلومات للعام الجاري حتى الآن، فيما حول بعضها إلى أحداث افتراضية عبر الإنترنت، بينما القليل منها تقرر عقده في موعده، تحت قيود مشددة، وسط انسحابات من قبل كبار المشاركين والعارضين، تجعل عقده يكاد يكون بلا معنى.

ومن خلال المتابعة التي أجرتها «الإمارات اليوم» للتقارير الخاصة بمؤتمرات ومعارض التقنية خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل ومايو، تم رصد ما يلي:

مؤتمر «المحمول»

قرّرت جمعية «جي إس إم» الدولية للاتصالات المحمولة المسؤولة عن تنظيم مؤتمر ومعرض برشلونة العالمي للهواتف المحمولة في 12 فبراير الماضي، إلغاء دورة المعرض للعام الجاري، بسبب انتشار فيروس «كورونا»، والخوف من تحول المؤتمر لبؤرة للفيروس، لأن ما يزيد على نصف مليون شخص من جميع أنحاء العالم، سيتجمعون في المؤتمر والمعرض، سواء كمشاركين أو خبراء أو عارضين أو زوّار.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية، جون هوفمان، في بيان رسمي، إن «القلق العالمي بشأن تفشي فيروس (كورونا) وقلق السفر والظروف الأخرى جعل من المستحيل على الجمعية تنظيم الحدث».

«مطوّرو الألعاب»

كان من المقرر عقد المؤتمر العالمي لمطوري الألعاب «جي دي سي» يومي 16 و20 مارس الجاري في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية. وهو الحدث الذي يقوم فيه الناشرون والمطورون بمعاينة تقنية الألعاب الجديدة. لكن تم إلغاء المؤتمر بعد انسحاب شركات «مايكروسوفت» و«سوني» و«إيبك جيم»، و«فيس بوك».

«إف 8»

من جهتها، أعلنت شركة «فيس بوك» الأسبوع الماضي عن إلغاء مؤتمر المطورين العالمي «إف 8»، الذي كان مقرراً عقده في الفترة من السادس إلى الثامن من مايو المقبل في مدينة سان خوسيه الأميركية.

وأوضحت الشركة أنه سيتم استبدال المؤتمر ببعض الأحداث المحلية الأصغر ومقاطع الفيديو ومحتوى البث المباشر.

«قمة أخبار غوغل»

بدورها ألغت شركة «غوغل» الحدث الضخم الذي كان يجري الاستعداد لعقده تحت شعار «قمة مبادرة أخبار غوغل» الذي كان من المقرر عقده أواخر أبريل المقبل في سانيفيل بكاليفورنيا، وذلك بسبب المخاوف من «كورونا». وقال نائب رئيس الأخبار في «غوغل»، ريتشارد جينغراس: «نأسف لأن علينا إلغاء (قمة مبادرة أخبار غوغل) العالمية الخاصة بنا، لكن صحة ورفاهية ضيوفنا هي الأولوية الأولى بالنسبة لنا».

«سيسكو ملبورن»

كما ألغت شركة «سيسكو سيستم»، أكبر الشركات العالمية في مجال شبكات المعلومات، حدثها الضخم «سيسكو لايف ملبورن»، الذي كان مقرراً عقده في الفترة من الثالث إلى السادس من مارس في مدينة ملبورن الأسترالية. وأصدرت الشركة بياناً قالت فيه: «نظراً للقلق المستمر بشأن تفشي (كورونا)، اتخذت (سيسكو) القرار الصعب بإلغاء (سيسكو لايف ملبورن)».

«سيلز فورس»

وفي السياق ذاته، ألغت شركة «سيلز فورس» لنظم التجارة الإلكترونية، والتسويق الإلكتروني، مؤتمرها العالمي الذي كان مقرراً عقده في سيدني الأسترالية، أمس، وحولته إلى حدث عبر الإنترنت فقط. وأصدرت الشركة بياناً قالت فيه: «بعد مراقبة عن كثب للوضع المصاحب لتفشي فيروس (كورونا) في مناطق مختلفة من العالم، وبعد دراسة متأنية لأصحاب المصلحة لدينا، قرّرنا تغيير شكل جولتنا العالمية في حدث شخصي يوم الرابع من مارس ليكون تجربة عبر الإنترنت فقط».