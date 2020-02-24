تحميل الصور عن بُعد في بريد هواتف «آي فون»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يلاحظ مستخدمو هواتف «آي فون» عند تلقي بعض رسائل البريد الإلكتروني المصحوبة بصور على تطبيق البريد الأساسي في الهاتف، أن الصور غير ظاهرة رغم أنها قد تضم معلومات مهمة، الأمر الذي يعوق الاستفادة الكاملة من رسائل البريد. والحقيقة أن هذا الأمر يعود إلى عدم تشغيل ملمح مهم من ملامح تطبيق البريد الافتراضي في الجهاز، وهو ملمح: «تحميل الصور عن بُعد» Load Remote Images. لذلك، إذا كنت من مستخدمي تطبيق Mail App على هواتف «iPhone 11» العاملة بنظام تشغيل «Ios 13.1.3»، فإنه يمكنك تفعيل إعداد تحميل الصور عن بُعد من خلال فتح «الإعدادات» Settings وتبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل ترس رمادي.

مرّر للأسفل داخل نافذة الإعدادات ثم انقر فوق أيقونة تطبيق: «البريد» Mail App التي تبدو في شكل مظروف أبيض فوق خلفية زرقاء.

مرّر مجدداً داخل النافذة التالية حتى تصل إلى خيار: «تحميل الصور عن بُعد»Load Remote Images، ثم حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار إلى اليمين، حتى يختفي اللون الرمادي ويظهر اللون الأخضر، وبذلك ستظهر الصور المصاحبة للبريد، وسينطبق الإعداد نفسه على الحسابات الأخرى الموجودة على تطبيق البريد الافتراضي.