10 % حصة خدمات القيمة المضافة من مبيعات «كاسبرسكي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طوّرت «كاسبرسكي»، على مدار السنوات الـ10 الماضية، أعمالها لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لمشغلي الاتصالات ومقدمي الخدمات، وهو ما استتبعه العمل مع مختلف الشركاء في أنحاء العالم، بمن فيهم مشغلو اتصالات عالميون وإقليميون بارزون. ونمت على مدار الأعوام الستة الماضية أعمال «كاسبرسكي» المتعلقة بالخدمات ذات القيمة المضافة المقدمة إلى مشغلي الاتصالات ومقدمي الخدمات بنسبة 3000%، لتبلغ نحو 10% من المبيعات العالمية للشركة في مجال المنتجات الاستهلاكية.

وارتفع عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم بنسبة 7% في 2019، ليصل إلى 4.54 مليارات مستخدم، وفقاً لأحدث تقرير رقمي صادر عن WeAreSocial.

وتُعد الخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها «كاسبرسكي» إلى مقدمي الخدمات، وتُسمّى xSP، واحداً من أهم مجالات الأعمال في الشركة، والذي يشمل إقامة علاقات شراكة مع مقدمي خدمة الإنترنت ومشغّلي الهواتف المحمولة والبنوك وشركات التأمين ومقدمي الخدمات المالية، ومجتمع الألعاب.

وتعمل «كاسبرسكي» مع أكثر من 450 من الشركاء حول العالم، بينهم مشغلو اتصالات عالميون وإقليميون بارزون. وتتيح «كاسبرسكي» لهؤلاء المشغلين منتجاتها الموجهة للأفراد والمؤسسات ليقدموها إلى عملائهم على أساس الاشتراك.