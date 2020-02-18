إضافة الخرائط المتحركة كخلفية للفيديوهات في iMovie

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

من أكثر الأشياء التي يفضلها هواة السفر تسجيل مقاطع فيديو لأسفارهم لتذكر ما شاهدوه خلال رحلتهم أو لمشاركة الأهل والأصدقاء لحظاتهم الجميلة.

وكثيراً ما يفضل هؤلاء الذين ينتقلون من مكان إلى آخر عبر مسار طويل توضيح المسار الذي قطعوه باستخدام الخريطة.

وهو أمر يضفي على الفيديو حيوية أكبر، وتسمح به بعض تطبيقات إنشاء الفيديو ومنها تطبيق (iMovie) الخاص بالأجهزة العاملة بنظام التشغيل «ماك».

فإذا كنت من مستخدمي التطبيق عبر أجهزة «ماك»، فإنه يمكنك إضافة خريطة الأسفار كخلفية للفيديو الذي أنشأته باتباع الخطوات التالية: افتح تطبيق iMovie على جهازك الماك ثم انتقل إلى الفيديو الذي ترغب في إضافة الخريطة إليه، ثم انتقل إلى شريط القوائم في أعلى الشاشة وانقر فوق «قائمة الخلفيات» Backgrounds، وبعد ذلك ستظهر أمامك في أعلى الجانب الأيسر من الشاشة مجموعة من خرائط العالم ونماذج الكرة الأرضية، وعندها حرك المؤشر فوق ما ترغبه منها لترى معاينة له في الجانب الأيمن من النافذة.

وعندما تستقر على استخدام شكل معين، انقر فوقه مرتين بزر الفأرة الأيسر أو اسحبه، ومن ثم أفلته في الشريط الزمني الخاص بالفيديو.