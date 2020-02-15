إعادة فتح علامات التبويب المغلقة حديثاً في متصفح Brave

المصدر: الامارات اليوم

تحاول المتصفحات الحديثة الاستفادة من خبرات المتصفحات الأقدم في إرضاء المستخدمين، لاسيما ما يتعلق بتسهيل الوصول إلى أدوات التصفح. ومن ذلك وصول المستخدم إلى علامة التبويب التي أغلقها للتو، حيث إنه قد يغلق بعض الصفحات عرضاً بعد أن قضى وقتاً طويلاً في التصفح والبحث عنها، ويعني ذلك الاضطرار إلى تكرار خطوات البحث للعثور على بغيته. والحقيقة أن متصفح Brave يسهل لمستخدمه الوصول إلى هذه الصفحات، من خلال فتح متصفح Brave الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل رأس أسد برتقالية اللون.

انقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة في المتصفح، وتبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية في أعلى يمين الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار: «السجل» History ومرّر فوقه بمؤشر الماوس، ثم انقر فوق الصفحة المرغوبة من النافذة المنبثقة جهة اليمين.

يمكنك بدلاً من الخطوتين السابقتين الاستعانة باختصارات لوحة المفاتيح، والنقر فوق هذه المجموعة من الأزرار في الوقت نفسه (Control + Shift + T) لفتح علامة تبويب المغلقة حديثاً.