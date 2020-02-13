هواوي تطرح جهاز «واي فاي» لتقوية الشبكة في المساحات المغلقة

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن توفّير ابتكارها HUAWEI WiFi Q2 Pro، الجيل الجديد من نظام شبكة الواي فاي المنزلي، في السوق الإماراتية. بعد طرح الجهاز للمرة الأولى في معرض برلين الدولي للأجهزة الإلكترونية "إيفا برلين 2019" خلال شهر سبتمبر الماضي.

الجهاز، الذي يبلغ سعره 649 درهم إماراتي، مزود بشريحة مودم من هواوي Gigahome 5630 gigabit PLC، ويعمل بتكنولوجيا PLC Turbo المبتكرة. ويُحسّن الراوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro عملية الحد من التشويش والتداخل الصوتي في شبكات PLC (الاتصال عبر خطوط الطاقة) لتحقيق نقل سريع للبيانات وتخفيض أوقات التأخر، ما يتيح اعتماد تقنيات جديدة على نطاق واسع، مثل شبكة النطاق العريض بسرعة 200 ميجابت في الثانية، وشبكة النطاق العريض الأكثر سرعة مع الألياف الضوئية.

ويمكن توصيل جهاز HUAWEI WiFi Q2 Pro في المناطق ذات الإشارة الضعيفة للحصول على تغطية كاملة حتى في منزل فسيح ومتعدد الطوابق. ويجمع Q2 Pro بين التحديد التلقائي ثنائي النطاق، والتجوال السلس، والتحسين التلقائي للقناة، ما يمنح مستخدمي الجهاز تجربة واي فاي ذكية تغطي مختلف الزوايا والأركان في المنزل.

تغطية كاملة بسرعة 200 ميجابت في الثانية

أحدث انتشار شبكات النطاق العريض التي تزيد سرعتها عن 200 ميجابت في الثانية، فضلاً عن تزايد عدد الأجهزة الذكية المتصلة في المنازل، زيادة ملحوظة في معدلات البث عبر قنوات الإشارة الرئيسية.

وباعتباره الجيل الثالث من أجهزة الراوتر القائمة على نظام محطة أساسية ومحطات فرعية من هواوي، يركز HUAWEI WiFi Q2 Pro على حلّ مشاكل التداخل التي تطرأ خلال بث إشارة الشبكة. ويعتمد الراوتر على شريحة مودم من هواوي بتقنية Gigabit PLC وتكنولوجيا PLC Turbo للحد من ضجيج الإشارة بشكل كبير، وتحسين جودة الاتصالات بين المحطة الرئيسية والمحطات الفرعية للراوتر. وقياساً بالنموذج السابق، يحقق راوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro سرعات أعلى للاتصال بالشبكة، مع تخفيض واضح في أوقات التأخر.

سهولة التركيب والاستخدام

فضلاً عن الزيادة بنسبة تتراوح بين 50% و120% في أداء الاتصال بالشبكة، يمتاز HUAWEI Q2 Pro بسهولة التوصيل والتشغيل كسابقه، ويمكن أن يدعم حتى 15 محطة متنقلة انطلاقاً من محطة أساسية واحدة، بما يتخطى عدد المحطات المتنقلة المدعومة لمنتجات مماثلة. ويكفل ذلك تغطية مختلف أركان المنزل باتصال إنترنت كامل السرعة.

ولتوفير اتصال ذكي بشبكة الواي فاي، يدعم الراوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro ميزة التحديد التلقائي ثنائي النطاق، والتجوال السلس، بحيث يتصل المستخدمون تلقائياً بنقطة الارتباط ونطاق التردد ذو الإشارة الأقوى مع تحسين قنوات الواي فاي لمنع التداخل مع إشارات قريبة.

ولتسهيل عملية الإعداد، تساعد تقنية التعرف التلقائي على منفذ الشبكة المستخدمين على عدم الخلط بين منافذ شبكات LAN وWAN. ويستطيع الراوتر الجديد الحصول على كلمة مرور الواي فاي من الراوتر القديم بمجرد اتصاله، للوصول مباشرة إلى الإنترنت.

دعم بروتوكول IPv6 لتقليل زمن الوصول

يدعم الراوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro الجيل المقبل من بروتوكول اتصالات الشبكة IPv6، لتعزيز خصوصية المستخدمين والارتقاء بمستويات أمان الشبكة.

ومقارنة بالبروتوكول IPv4، يحتوي بروتوكول IPv6 على مخزون لا ينضب من عناوين الاتصال. ويتم تكوين عناوين IPv6 عشوائياً عبر مزج بادئات عناوين بروتوكول الإنترنت IP التي يصدرها مزوّد خدمة الإنترنت، مع عنوان MAC الخاص بالجهاز نفسه، ما يجعل من الصعب اختراقها. وتقدم خيارات التشفير التي يوفرها بروتوكول IPv6 مستويات أمان مضمونة من الدرجة الأولى على جهاز الراوتر والأجهزة المتصلة.

ومع تزايد عدد الخدمات المدعومة ببروتوكول IPv6، ستصبح أجهزة الراوتر التي تقتصر على دعم بروتوكول IPv4 قديمة، ما يبرز أهمية HUAWEI WiFi Q2 Pro وغيره من أجهزة الراوتر التي أبدعتها هواوي في توفير الدعم الكامل للبروتوكول IPv6 بهدف بناء الجيل التالي من الشبكات في المستقبل قبل الموعد المحدد.