تغيير سرعة تحليق الطائرة فوق المعالم في Google Earth

المصدر: الامارات اليوم

يتميز إصدار الويب من تطبيق Google Earth بعدد كبير من الميزات التي تسهل على المستخدم مشاهدة العالم، والتجول في ربوعه المختلفة. كما يتميز هذا الإصدار بإمكانية التحليق بالطائرة فوق المكان المرغوب لو أراد المستخدم ذلك، ثم مشاهدته من ارتفاع معقول، وتأمل كل جنباته، غير أن بعض المستخدمين يستشعر أحياناً أن سرعة الطائرة أكثر مما يرغب، ويعوقه ذلك عن تأمل المكان بشكل أفضل، وأحياناً أخرى يرغب في الإسراع بحركة الطائرة عن سرعة التحليق الافتراضية. فإذا كنت من مستخدمي إصدار التطبيق على الويب، ورغبت في تعديل سرعة التحليق، يمكنك ذلك عبر فتح متصفح «كروم»، وتوجه إلى موقع الويب الخاص بتطبيق Google Earth عبر هذا الرابط: https:/‏‏/‏‏earth.google.com/‏‏web/‏‏.

وانقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة في التطبيق، وتبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية في أعلى يسار الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى تبويب الإعدادات Settings وانقر فوقه.

وانقر فوق قسم الرسوم المتحركة Animations في أعلى النافذة الجديدة. ومرر للأسفل وسيظهر أمامك المؤشر الخاص بسرعة الطائرة Flight Animation Speed، وستجد أن الضبط الافتراضي للمؤشر على الوضع المتوسط Medium.

ثم حرك المؤشر إلى اليمين لزيادة سرعة حركة الطائرة Fast أو حركه لليسار لتقليل السرعة عن الوضع الذي كانت عليه Slow. وانقر فوق زر الحفظ Save الأزرق في نهاية النافذة.