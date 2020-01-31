إدارة «ساعة أبل 5» بشكل أفضل

المصدر: الامارات اليوم

استطاعت «ساعة أبل» أن تجد لها مكانة مميزة عند مستخدميها، ورغم أن طرز الساعة مختلفة، وأنظمة التشغيل التي تعمل بها متعددة، إلا أنها جميعاً تضمن للمستخدم عدداً مهماً من المزايا المشتركة التي قد لا يتذكرها البعض. فإذا كنت من مستخدمي «ساعة أبل» من طراز «Series 5» والإصدارات السابقة، يمكنك إدارة الساعة بشكل أفضل باتباع الآتي: انقر بسرعة وبالتزامن فوق كل من الزر الجانبي وزر التاج الرقمي في الساعة، لالتقاط صورة لشاشة الساعة وتسجيل لحظات الإنجاز الرياضي، الذي تحققه في تمرينات اللياقة البدنية. وإذا شعرت بأن الساعة لا تستجيب لأوامرك بشكل منضبط، يمكنك إيقافها بالنقر مع التثبيت فوق الزر الجانبي حتى يظهر «مؤشر الإغلاق» Power Off، ثم مرر فوقه لإيقاف الساعة عن العمل. وفي حال وجدت أن الساعة متجمدة ولا تستجيب مطلقاً، يمكنك اتخاذ إجراءات «إعادة تشغيل الساعة بالقوة» Force Reboot بالنقر مع التثبيت فوق زرّي التاج الرقمي والزر الجانبي، على الأقل لمدة 10 ثوانٍ، حتى يظهر شعار «أبل». ويمكنك تقديم وقت الساعة لمدة خمس دقائق مثلاً للحاق بمواعيدك في الوقت المضبوط، عن طريق التوجه إلى تطبيق الإعدادات ثم النقر فوق قسم الوقت، على أن تتبع ذلك بالنقر فوق خيار Min، وتدير التاج الرقمي إلى الوقت المستقبلي الذي تريده، على ألا يزيد على 59 دقيقة.