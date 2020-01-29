تفعيل التعريف والاشتقاق في «بحث غوغل»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يمتلئ محرك «بحث غوغل» بكثير من الميزات الخفية التي لا يعرف عنها الكثيرون شيئاً، حيث إن «غوغل» في نظر البعض محرك بحث يقتصر دوره على البحث عن مصطلح معين بإدخاله إلى حقل النص في الصفحة الرئيسة للمحرك. غير أن المستخدمين المحترفين يعرفون أن بإمكانهم استخدام المحرك في إجراء العمليات البحثية والتحويلات والتعرف إلى الوقت في أي مكان في العالم وغير ذلك. ومن أفضل ميزات محرك «بحث غوغل» الخفية ميزة الوصول إلى التعريفات أو لأصول الكلمات ومشتقاتها وترجمتها. فإذا كنت من مستخدمي محرك «بحث غوغل» اتبع ما يلي: للوصول إلى التعريفات وأصول الكلمات وترجمتها: توجه إلى صفحة محرك «بحث غوغل» على الـ«ويب»، وأضف كلمة «عرف» define قبل الكلمة أو العبارة التي ترغب في الوصول إلى تعريفها داخل حقل النص، ثم أدخل كلمة «أصول الكلمات» etymology قبل الكلمة التي ترغب في التعرف إلى أصلها ليوضح لك «غوغل» الأصل الذي اشتقت منه. وينصح بألا تضيف كلمتي etymology define معاً قبل الكلمة التي ترغب في تعريفها، لأن «غوغل» لن يعرض لك النتائج المرغوبة، بل سيعتبر أن المطلوب منه هو تعريف علم الاشتقاق.