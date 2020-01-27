«ستيل سيريز» تطلق لوحة مفاتيح مقاومة للماء

المصدر: كوبنهاغن - د.ب.أ

أعلنت شركة «ستيل سيريز» الدنماركية، أمس، عن إطلاق لوحة مفاتيح جديدة مخصصة للألعاب، تمتاز بمقاومة الماء وفقاً لفئة الحماية (IP32)، كما أنها تمتاز بإضاءة (RGB)، التي يمكن التحكم فيها بـ10 مناطق.

وذكرت الشركة أن لوحة المفاتيح الجديدة (Apex 3) تعتمد على أزرار هادئة ذات احتكاك منخفض، وبالتالي لا يصدر عنها ضجيج أثناء العمل عليها، مشيرة إلى أن الأزرار تتحمل ما يصل إلى 20 مليون نقرة دون مشكلات، فيما تشتمل لوحة المفاتيح الجديدة على مسند لراحة اليد، والذي يتم توصيله مغناطيسياً بلوحة المفاتيح.

وأضافت أن اللوحة الجديدة تشتمل على أزرار ميديا مخصصة، وطارة معدنية قابلة للنقر، وكذلك مجرى للكبل، الذي يسمح بتمريره إلى اليمين أو اليسار أو المنتصف.

وأفادت «ستيل سيريز» بتوافر لوحة المفاتيح (Apex 3) الجديدة بسعر يبلغ 80 يورو (نحو 293 درهماً).

وكانت «ستيل سيريز» أطلقت الفأرة (Rival 3) الجديدة، التي تهدف من خلالها إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب أيضاً. وبيّنت الشركة الدنماركية أن الفأرة الجديدة تمتاز بوزن خفيف لا يتعدى 77 غراماً، علاوة على أنه يمكن استعمالها في الأعمال المكتبية عند تعطيل إضاءة (RGB). وتتضمن الفأرة مستشعر (TrueMove Core) الجديد، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة PixArt ويعمل بدقة 8500 نقطة في البوصة.