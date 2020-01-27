التعرف إلى مدلولات الأرقام بصفحة Brave

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تحاول المتصفحات الحديثة أن تجمع أكبر قدر من المزايا لتضمن لنفسها مكاناً في عالم المتصفحات الذي يشهد منافسة كبيرة. لذا حاول متصفح Brave أن يجمع لمستخدمه ميزات السرعة والحماية من التتبع ومنع الإعلانات وغيرها من المزايا التي تجعل البعض يستعين به بدلاً من المتصفحات الشهيرة. فإذا كنت من مستخدمي المتصفح يمكنك تقدير حجم الاستفادة الذي يقدمه لك المتصفح بالتعرف إلى أسرار الأرقام الواردة بالصفحة الرئيسة له باتباع الآتي: افتح المتصفح لتظهر أمامك داخل الصفحة الرئيسة للمتصفح أعلى يسار الشاشة مجموعة من الأرقام، ثم طالع الرقم الأول منها من جهة اليسار لتعرف عدد محاولات التتبع التي قامت بها بعض المواقع واستطاع المتصفح حمايتك منها، ومن ثم انتقل إلى الرقم الثاني من جهة اليسار لتتعرف إلى عدد الإعلانات التي قام المتصفح بحجبها عنك أثناء عملية التصفح. وتوجه إلى الرقم الأول من جهة اليمين لتعرف عدد الثواني التي استطاعت إجراءات السرعة في المتصفح توفيرها، وبعدها انتقل إلى الرقم الموجود أقصى جهة اليمين لتتعرف إلى التوقيت المحلي في المنطقة التي تحيط بك، ثم توجه إلى نهاية الجانب الأيسر من الصفحة لتتعرف إلى بعض المعلومات الخاصة بالصورة التي تعرضها الصفحة الرئيسة للمتصفح.