تشغيل التنبيهات الصوتية لـ «أوت لوك»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

لا يتشابه المستخدمون في تقبلهم للتنبيهات الواردة من البرامج والتطبيقات المختلفة. ففي حين لا يفضل البعض هذه التنبيهات ويرى فيها إزعاجاً مستمراً، يهتم آخرون بوصولها ويسعون وراء تفعيل أشكالها الصوتية والمرئية. من ذلك مثلاً حرص بعض مستخدمي تطبيق بريد «أوت لوك» على تفعيل التنبيهات الصوتية بحيث يتمكن المستخدم من التعرف إلى ورود الرسائل الجديدة بمجرد الاستماع إلى الصوت دون الاضطرار للدخول إلى البرنامج والبحث عن الرسائل الجديدة.

فإذا كنت من مستخدمي بريد «أوت لوك» ورغبت في تفعيل التنبيهات الصوتية، اتبع ما يلي: سجل الدخول إلى حسابك الذي ترغب في تلقي التنبيهات الصوتية عليه على البريد، ثم إنقر أيقونة الترس الأبيض في أعلى الجانب الأيمن من النافذة الجديدة، ومن ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار إظهار الإعدادات الكاملة وانقر فوقه، وبعدها انتقل إلى العمود الوارد في يسار الصفحة، وانقر داخله فوق خيار: الإعدادات العامة، ومرر داخل العمود الأيسر حتى تصل إلى خيار التنبيهات أو الإشعارات وانقر فوقه، ثم انقر داخل المربع الصغير المجاور لخيار تشغيل الصوت عند تلقي رسالة وانقر زر الحفظ.