تطبيق للتصويت إلكترونياً في انتخابات مجلس المشرفين لمنطقة سياتل

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

بموجب قرار من السلطات المحلية لمقاطعة «كينج كاونتي» بمنطقة سياتل الأميركية، تم السماح لمواطني المقاطعة البالغ عددهم 1.2 مليون مواطن، بالتصويت في انتخابات مجلس المشرفين بالمقاطعة إلكترونياً عبر تطبيق يعمل من خلال الهواتف الذكية المحمولة. وبدأ سريان القرار رسمياً صباح الأربعاء 22 يناير، ويستمر العمل به في جولة تصويت مفتوحة ومستمرة حتى مساء 11 فبراير المقبل.

ووفقاً لتقرير ميداني، نشره موقع «ذا فيرج» theverge.com/‏‏tech، المتخصص في التقنية حول تجربة التصويت عبر المحمول السارية حالياً بهذه المنطقة، فإن التصويت عبر تطبيقات المحمول يتم من خلال مشروع ينفذ بالتعاون بين السلطات المحلية لمقاطعة «كينج كاونتي» المسؤولة عن الانتخابات، ومنظمة غير ربحية تدعى «تاسك»، والمركز الوطني الأميركي للأمن الالكتروني، وشركة تقنية متخصصة في حلول الانتخابات تدعى «ديموكراسي لايف»، والتي قامت بتطوير التطبيق ونظام الاقتراع الإلكتروني.

وفجر قرار السلطات المحلية، بمجرد الإعلان عنه، موجة جدل واسعة حول جدوى ومخاطر استخدام تقنية المعلومات بأدواتها المختلفة في عملية التصويت، ما بين معارضين بشدة يتخوفون من عمليات القرصنة والتلاعب بالأصوات، ومؤيدين يرون أن التقنية الجديدة للتصويت عبر تطبيقات تعمل من خلال المحمول، وتوفر حماية كافية، وسهولة في التصويت، وتساعد على رفع نسب المشاركة في الانتخابات الى مستويات غير مسبوقة.

طبيعة التطبيق

ورغم أن التصويت يتم من خلال تطبيق، إلا أن نظام التصويت نفسه يشمل أكثر من ذلك، فهناك قاعدة بيانات للناخبين تم إعدادها بصورة الكترونية كاملة، ثم توزيع الناخبين على لجان الاقتراع المختلفة إلكترونياً، كما هي الحال مع اللجان الانتخابية الورقية.

وبعد ذلك يتم توزيع المرشحين على اللجان والدوائر الانتخابية لتظهر أمام الناخب أسماء وخيارات تخص الناخبين المتقدمين للترشح أمام الدائرة أو اللجنة الانتخابية المسجل بها اسمه في كشوف الناخبين، لضمان سير العملية الانتخابية على الصورة التي تمضي بها، حال إجرائها ورقياً، وللتقيد الحرفي بالقوانين والإجراءات.

ويعني ذلك أن النظام الانتخابي عبر الهاتف المحمول به جزء كبير يعمل في الخلفية ولا يراه الناخب الذي يستخدم التطبيق، وهذا الجزء يضم قاعدة بيانات الناخبين، ولجانهم الانتخابية، والمرشحين، والتي تضم بياناتهم الانتخابية وطرق التحقق من هويتهم، وهي في هذه الحالة بصمات الوجه والأصابع، كما تضم نظم تلقي وعدّ وفرز الأصوات وإعلان النتائج.

وفي حال وجود تصويت مزدوج بين الورقي والالكتروني، يكون نظام التصويت عبر الهاتف المحمول جاهزاً لتقديم بيانات التصويت كاملة، عبر جميع مراحلها إلى المسؤولين عن التصويت الورقي التقليدي، أو تلقي بيانات التصويت الورقي لدمجها مع بيانات التصويت الإلكتروني، لإدخالهما معاً في نظم عدّ وفرز الأصوات، وإظهار النتائج.

أما التطبيق نفسه على الهاتف المحمول فيتم تنزيله من متجري «غوغل بلاي»، و«أبل». وبمجرد تنزيل التطبيق وتثبيته، يقوم الناخب بإنشاء حساب له على التطبيق، ويتطلب إنشاء الحساب وجود رمز التعريف الشخصي الانتخابي المكون من ثمانية أرقام، مع خطوات وبيانات إضافية للتأمين والحماية، مثل المصادقة الثنائية أو متعددة العوامل، لمنع اختراق الحسابات أو التلاعب بالأصوات.

هوية الناخبين

وبعد ذلك، يتم التحقق من هوية الناخبين بثلاث طرق مختلفة: الأولى تقديم صورة لرخصة القيادة الخاصة بهم، وبعد ذلك يتبعون فيديو توضيحياً لاستكمال عملية التسجيل وإنشاء الحساب. ويتم في هذا الفيديو تصوير وإرسال فيديو لوجوههم، حيث إن نظام التصويت يستخدم نظم التعرف إلى الوجه، المشابهة لنظام «أبل فيس أي دي»، للتحقق من أن الوجه في الفيديو هو الوجه الحقيقي للناخب المسجل في قاعدة بيانات تسجيل الناخبين في المقاطعة. وبعد نجاح إنشاء الحساب والتحقق من الهوية، يسمح للناخب بتشغيل تطبيق المشاركة والتصويت.

ويعرض التطبيق شاشة للتصويت والإدلاء بالتصويت، وعند إجراء هذه الخطوة يتم التحقق من الهوية مجدداً بطريقتين: الأولى التعرف إلى الوجه، والثانية بصمات الأصابع. وبعد عملية التحقق الثانية، يتم اختيار المرشح ويضغط الناخب على أمر «تصويت»، فيرسل صوته الى قاعدة البيانات التي تعمل مع نظم الفرز والعدّ وإظهار النتائج.

نسب المشاركة

وفي مقابل موجة الجدل التي فجرها قرار منطقة «كينج كاونتي» بالاعتماد على تطبيقات الهواتف الذكية كوسيلة للإدلاء بالأصوات، دافعت المقاطعة عن قرارها بشدة، حيث أكدت مديرة الانتخابات في المقاطعة، جولي وايز، أن «النظام» يجعل من السهل على الناخبين أكثر من أي وقت مضى، الوصول إلى صناديق الاقتراع الخاصة بهم في المقاطعة والإدلاء بأصواتهم، ما يرفع من نسب المشاركة في التصويت، التي تتدنى في بعض الأحيان داخل المقاطعة لأقل من 10% ممن لهم حق التصويت، أما المخاوف التي تثار حول هذا النظام ومخاطر تعرضه للقرصنة والتلاعب فقد تم أخذها جيداً في الحسبان، ولم تعد تسبب قلقاً لسلطات المنطقة.

في المقابل، يرى المعترضون أن التصويت الإلكتروني، سواء عبر الإنترنت أو من خلال تطبيقات المحمول، ينطوي على العديد من المخاطر ذاتها التي تتعرض لها أنشطة إنترنت أخرى، كخداع الروابط، واختراق الأجهزة عن طريق البرامج الضارة، والتلاعب بالبيانات وسرقتها، وانتحال الشخصية، وتعطيل عملية التصويت بهجمات إنكار الخدمة واسعة النطاق.

تأثير إيجابي

أكد الرئيس التنفيذي ومؤسس منظمة «تاسك» للأعمال الخيرية، برادلي تاسك، على التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه هذه التكنولوجيا على نسبة إقبال الناخبين، وتوقع أن ترتفع نسب المشاركة إلي مستويات لم تشهدها انتخابات مجلس المشرفين خلال السنوات الماضية، وأن يتم إنجاز الانتخابات من دون مشكلات.