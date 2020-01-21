إنشاء تذكير فرعي في تطبيق Reminders

المصدر: دبي ـــ الإمارت اليوم

مع إصدار نظام التشغيل Catalina الخاص بأجهزة «ماك»، أضافت شركة «أبل» الكثير من الملامح الجديدة للتطبيقات الملحقة بالنظام مثل البريد والملاحظات والتذكير. وحظي تطبيق «التذكير» Reminders بالكثير من التغييرات، كإضافة أزرار التحرير السريع والقوائم الذكية وقوائم المجموعات، وأيضاً إضافة بعض المهام الفرعية للمهمة الأساسية، وهو أمر مهم للذين يخططون مثلاً لأداء أكثر من مهمة في العمل أو في مشروع معين. فإذا كنت من مستخدمي «كاتالينا»، ورغبت في إنشاء مهام فرعية ضمن تذكير رئيس، فيمكنك إتمام ذلك بأكثر من طريقة باتباع الآتي: افتح تطبيق التذكير وأنشئ تذكيراً جديداً بالطريقة المعتادة، ثم انقر مع السحب فوق التذكير الفرعي لإدخاله ضمن التذكير الرئيس، أو انقر قائمة «التحرير» Edit ومنها انتقل إلى خيار Indent Reminder من شريط الأدوات.

ويمكنك أيضاً النقر بزر الفأرة الأيمن، أو النقر مع التثبيت فوق زر Control، ثم النقر فوق خيار Indent Reminder من القائمة الصغيرة.

وإذا فضلت تحويل المهمة الفرعية إلى تذكير اعتيادي، فانقر فوقها مع سحبها لخارج المهمة الرئيسة التي تندرج تحتها.