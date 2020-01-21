تصميم القوائم البريدية عبر «جيميل»

المصدر: دبي - الامارات اليوم

تسمح منصات البريد الإلكتروني بإنشاء ما يعرف بالقوائم البريدية التي يستطيع المستخدم أن يضم إليها من يريد، فيسهل عليه لاحقاً مراسلة جميع من يندرجون تحت القائمة في خطوة واحدة وكرسالة واحدة، ودون أن يحتاج إلى تسجيل أسماء مستلمي الرسالة واحداً تلو الآخر. ومن منصات البريد التي تتيح هذه الميزة منصة بريد «جيميل»، فإذا كنت من مستخدميها ورغبت في إنشاء قائمة بريدية تضم إليها من تشاء، اتبع ما يلي: سجل الدخول إلى حسابك عبر البريد وانقر أيقونة تطبيقات «غوغل» بجوار ملفك الشخصي أعلى الشاشة، ثم انقر داخل النافذة الجديدة فوق «جهات الاتصال»، ومرر داخل شريط القوائم الموجود يمين الصفحة إذا كنت تستخدم الواجهة العربية للتطبيق حتى تصل إلى قسم التصنيفات وانقر فوقه، ومن ثم فوق خيار إنشاء تصنيف الذي ظهر في الأسفل داخل القسم نفسه، لتظهر نافذة جديدة، سجل بها الاسم الذي ترغب في إطلاقه على القائمة الجديدة، وانقر زر الحفظ، ثم انقر فوق جهة الاتصال التي ترغب في إضافتها إلى التصنيف الجديد، وانقلها إليه عن طريق السحب والإفلات.